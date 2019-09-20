Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер»: кадры учений «Центр-2019»

Напомним, «Искандер-М» может использовать как квазибаллистические ракеты, так и крылатые. В первом случае ракета обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Крылатая ракета идет к цели на высоте шести-семи метров с огибанием рельефа местности.

На учениях «Центр-2019» проходили пуски ракет обоих типов.

Стоит отметить, что обе ракеты могут иметь как обычную, так и ядерную боеголовку мощностью до 50 килотонн.

Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания – пять-семь метров. Дальность стрельбы – до 500 километров.

Основное предназначение «Искандер-М» – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

Для отработки совместных действий в составах группировок войск на учение привлекаются воинские контингенты КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.