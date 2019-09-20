В ФСБ назвали причину нападения браконьеров на пограничников в Японском море

Северокорейские браконьеры атаковали российских пограничников, потому что боялись конфискации своих судов, заявили в ФСБ.

Напомним, сотрудники пограничного управления ФСБ 17 сентября задержали две северокорейские шхуны, 11 мотоботов и 161 гражданина КНДР, которые занимались браконьерством в Японском море. Во время операции нарушители открыли огонь по военным. В результате четыре российских пограничника получили ранения, среди рыбаков также есть пострадавшие.

«Столь ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов вызвано тем, что за такие нарушения по нашим законам грозит конфискация судна​​​», - сказал начальник отдела дознания пограничного управления ФСБ России по Приморью Владимир Краснов в эфире телеканала «Россия 24».

Отмечается, что в Северной Корее эти шхуны и мотоботы являются государственной собственностью, а это значит, что браконьерам по прибытии на родину грозит ответственность за утрату имущества уже по северокорейским законам.