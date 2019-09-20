Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

В Киеве обозначили условия снятия блокады Донбасса

Дарья Муромова
15:17 20.09.2019
Киев хочет вернуть под свой контроль предприятия, которые находятся на территории Донбасса.
В Киеве обозначили условия снятия блокады Донбасса
© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Киев не отменит блокаду Донбасса, пока под его контроль не будут возвращены предприятия, которые находятся на этой территории. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием ее отмены», - сказал Пристайко в интервью «Европейской правде».

По его мнению, существует блокада предприятий, а есть товары ежедневного пользования для граждан.

«Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?» - добавил Пристайко.

Он отметил, что «другими элементами» являются мост в Станице Луганской и обмен пленными.

«Все это - элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется», — завершил украинский министр.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.09.2019, 01:25
Лавров заявил о желании США рассорить РФ и Китай
Дата20.09.2019, 07:51
Морпехи отработали оборону побережья на Каспии: видео
Дата20.09.2019, 07:38
Лучший в истории результат: россиянки триумфально выступили на ЧМ по борьбе
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата20.09.2019, 05:00
Минобороны опубликовало яркие кадры применения ЗРК «Тор»
Дата19.09.2019, 09:52
СМИ: из России в Японию по ошибке вывезли останки почти 600 человек
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
15:17 В стране и мире
В Киеве обозначили условия снятия блокады Донбасса
12:48 Мнение
мнение
«Он выбирался из котла»: как и почему убили фотокорреспондента Андрея Стенина
02:27 В стране и мире
Видео
Акции против «формулы Штайнмайера» прошли у офиса Зеленского: видео
16:03 В стране и мире
Кремль прокомментировал срыв Украиной соглашения по Донбассу
13:50 Эксклюзив
Видео
Антиснайпер ДНР рассказал о масштабах «человеческого сафари» в Донбассе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:35 Армия
Видео
Крылом к крылу: как готовились к масштабному десантированию для учений «Центр-2019»
15:17 В стране и мире
В Киеве обозначили условия снятия блокады Донбасса
14:58 В стране и мире
Видео
В Кремле прокомментировали план Пентагона по уничтожению ПВО Калининграда
14:33 В стране и мире
Крым обогнал Турцию по числу отдыхающих россиян
14:30 Армия
Китай и Россия разработали план сотрудничества в военной сфере
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Опубликовано видео расстрела полицейских в московском метро
Видео
Момент удара ракеты ОТРК «Искандер-М» по «террористам» попал на видео
Видео
Отец российских детей рассказал, как их облили горящим маслом в Турции
Видео
Кадры попадания ракеты «Искандер-М» по цели в Казахстане: замедленная съемка
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой
Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.