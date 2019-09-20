В Киеве обозначили условия снятия блокады Донбасса

Киев не отменит блокаду Донбасса, пока под его контроль не будут возвращены предприятия, которые находятся на этой территории. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием ее отмены», - сказал Пристайко в интервью «Европейской правде».

По его мнению, существует блокада предприятий, а есть товары ежедневного пользования для граждан.

«Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?» - добавил Пристайко.

Он отметил, что «другими элементами» являются мост в Станице Луганской и обмен пленными.