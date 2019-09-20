«Любимые грабли»: Захарова о призыве посла Украины «развалить Россию»

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «любимыми граблями» призыв бывшего украинского посла в Сербии Александра Александровича развалить Россию с помощью санкций.

Она напомнила дипломату о «собственном опыте самоуничтожения», когда без всяких санкций, а, наоборот, при финансовой поддержке Запада, Украина оказалась на грани развала.

«Вместо работы над ошибками киевская "дипломатия" опять ищет любимые грабли», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также вспомнила высказывание украинского журналиста Дмитрия Гордона, который заявил, что «от Украины останутся несколько кусков». Захарова порекомендовала послу почитать своих авторов, прежде чем «писать ересь».

Ранее украинский посол Украины в Сербии Александр Александрович выступил с заявлением, в котором призвал мировое сообщество поспособствовать распаду России.