Неизвестные в Москве украли из кармана брюк мужчины один миллион рублей

Двое неизвестных в центре Москвы 19 сентября похитили один миллион рублей у 41-летнего москвича.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, инцидент произошел около 16.55 по адресу: Краснопрудная, 11. Злоумышленники подошли к мужчине. Один из них отвлекал жертву, в это время второй осуществил кражу. С места преступления они скрылись.

Потерпевший москвич заявил, что из кармана его брюк пропал 1 млн рублей. Мужчина сам обратился в ГУ МВД по столице и сообщил о краже. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (ст. 158 ч. 4). Ведется расследование.