В Кремле прокомментировали план Пентагона по уничтожению ПВО Калининграда

Безопасность регионов России обеспечена на необходимом уровне во всех ее аспектах, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что это касается и Калининградской области, о которой упомянул командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харригян, заявляя о прорыве систем ПВО РФ.

Ранее американский генерал сказал, что у Пентагона есть план по атаке многослойной противовоздушной обороне (ПВО) Калининградской области в случае войны. По его утверждению, военные проходят необходимую подготовку.

В свою очередь, в МИД РФ расценивают заявление Харригяна как угрозу России, назвав подобные высказывания «абсолютно безответственными», пишет «Интерфакс».

В Министерстве обороны России заверили, что возможности ПВО Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, в случае необходимости, гарантированной нейтрализации воздушных целей в зоне ответственности известны всем натовским пилотах, которые приближались к воздушным границам Российской Федерации на Балтике.