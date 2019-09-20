Шойгу вручил награды участникам учений «Центр-2019»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил участников стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", в том числе военнослужащих иностранных государств, говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Глава Минобороны РФ вручил медали «За отличие в учениях» троим российских военнослужащим. Медали «За укрепление боевого содружества» удостоились трое индийских военных, трое военнослужащих из Казахстана, столько же военнослужащих китайской армии, трое киргизских военных, трое пакистанских, трое таджикских и трое узбекских военнослужащих», - подчеркнули в российском военном ведомстве.

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

Для отработки совместных действий в составах группировок войск на учение привлекаются воинские контингенты КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Китайская Народная Республика и Российская Федерация разработали план сотрудничества на 2020-2021 годы.