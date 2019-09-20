Бомбардировщики Ту-22М3 наносят бомбовый удар: кадры из кабины

Телеканал «Звезда» публикует видео применения бомбардировщиков Ту-22М3 на учениях «Центр-2019».

Основной задачей Ту-22М3 является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей.

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации ТУ-22М3 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году. Создание этой машины дало толчок в развитии всей боевой и гражданской авиации СССР.

Один из сложнейших элементов конструкции - крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики. Однако и достичь приемлемых характеристик этого агрегата довольно сложно.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы.

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

Для отработки совместных действий в составах группировок войск на учения привлекаются воинские контингенты КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.