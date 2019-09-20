Крым обогнал Турцию по числу отдыхающих россиян

Курорты Краснодарского края и Крыма обогнали Турцию по результатам летнего отдыха и стали самыми популярными у россиян в 2019 году.

Рейтинг был составлен аналитиками туристического портала «ТурСтат». Летом на курортах Краснодарского края отдохнули 10,5 миллиона человек, на курортах Крыма - 5 миллионов туристов. В Турцию съездили отдохнуть 3,5 миллиона туристов.

По информации аналитиков, в Краснодарском крае чаще всего отдыхали в Анапе, Сочи, Геленджике и Ейске, в Крыму - в Алуште, Ялте, Алупке, Феодосии и Евпатории.

В этом летнем сезоне в Крыму работали 699 коллективных средств размещения, свыше 4000 мини-отелей, 622 туристических агентства, 69 туроператоров, 1353 гида-переводчика. Средняя загрузка составила свыше 70%, в том числе в августе в некоторых регионах средний уровень загрузки превысил 95%.