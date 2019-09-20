В РФ увеличилось количество аварий по вине мотоциклистов

1,9 тысячи ДТП, в которых виноваты мотоциклисты, произошло в России за шесть месяцев 2019 года. Это на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Согласно отчету научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России, каждый пятый байкер из общего количества аварий, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также на 3,3% увеличилось количество аварий по вине водителей мопедов и приравненных к ним ТС (865 ДТП). Наибольшее их количество зафиксировано в Московской, Нижегородской, Ростовской, Владимирской областях, а также Краснодарском крае.

В июне текущего года МВД РФ сообщило о намерении добиться нулевой смертности на дорогах России к 2030 году.