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Как не подхватить осеннюю простуду: советы врача

Александра Арсентьева
14:02 20.09.2019
Специалист не рекомендовал употреблять алкоголь как лекарство, и есть больше овощей и фруктов.
Как не подхватить осеннюю простуду: советы врача
© Фото: J.M. Guyon, CandyBox, Globallookpress

Синоптики не радуют москвичей прогнозом о теплой осени, в связи с этим департамент здравоохранения столицы напомнил гражданам, как не заболеть при дождливой и ветреной погоде.

«Если вы промерзли под дождем, то гриппом от переохлаждения не заболеете - это вирусное заболевание, но более уязвимыми для бактерий и вирусов, которые циркулируют вокруг, станете», - рассказал «Российской газете» главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению города Андрей Тяжельников.

Он посоветовал жителям и гостям столицы одеваться по погоде, а также носить с собой дождевики и зонты. По его словам, очень важно в неблагоприятную погоду надевать соответствующую обувь. Также необходимо укреплять иммунитет витаминами из фруктов и овощей.

«Если вы промокли и замерзли, постарайтесь скорее согреться. Для этого можно, например, зайти и обсохнуть в кафе. Выпить горячего травяного чая с медом, имбирем, лимоном», - сказал Тяжельников.

Как заявил врач, пока не пройдет озноб, из теплого помещения лучше не выходить. Дома необходимо согреться под теплым душем, неплохо сделать горчичную ванночку для ног.

Специалист не рекомендовал употреблять алкоголь как лекарство. По словам Тяжельникова, он согревает только первые несколько минут, в это момент расширяются кровеносные сосуды и возникает ощущение тепла. Но в скором времени алкоголь будет выводиться из крови, сосуды начнут сужаться, и станет еще холоднее.

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