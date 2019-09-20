Бут не узнал свою дочь на первом за 7 лет свидании с семьей

Осужденный в США россиянин Виктор Бут на первом за 7 лет свидании с родными не узнал собственную дочь. После того, как у него прошел первый шок от встречи с супругой Аллой и их дочерью, он смог поделиться своими эмоциями.

«Мы давно друг друга не видели, в первый день может быть такая реакция. Я вот дочку с трудом узнал. И Алла тоже изменилась, похорошела с нашего предыдущего свидания семь с лишним лет назад», - цитирует Виктора Бута РИА Новости.

Российский заключенный также отметил, что его дочь стала красавицей и перед нею, как перед любым представителем молодого поколения, сейчас стоит много вызовов.

«Но мы будем много говорить об этом», - добавил он.

Напомним, Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году. Его признали виновным в торговле оружием и поддержке террористов, хотя веских доказательств этому нет.

Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. Сейчас он отбывает 25-летний срок в тюрьме Мэрион штата Иллинойс. Его свидание с семьей проходило четыре часа. Как пояснил российский дипломат Артем Теванян, теперь родные Бута смогут посещать его несколько раз в неделю, но только в присутствии полицейских.