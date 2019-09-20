Колонию под Красноярском проверят после видео со стриптизом

В Красноярском управлении ФСИН проведут проверку после публикации видеоролика, на котором несколько человек в форме сотрудников колонии исполняют стриптиз.

«По факту размещения в сети интернет видеозаписи мероприятия, проводимого в КП-14 ГУ ФСИН России по Красноярскому краю, руководством ГУ ФСИН назначена служебная проверка», - говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что на время проверки врио начальника колонии-поселения отстранили от служебных обязанностей. Также в пресс-службе отметили, что корпоративное мероприятие проводилось в клубе поселка Тамтачет.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором женщины в форме сотрудниц ФСИН снимали одежду с мужчин в такой же форме. Автор видео сообщил, что на видео попали сотрудники колонии №14.