«Солнцепек» выжигает «врага» на учениях «Центр-2019»: кадры стрельб

Телеканал «Звезда» публикует кадры применения тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» на учениях «Центр-2019».

Главной задачей системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений.

По сравнению с ТОС-1 «Буратино», количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 до 24.

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

Для отработки совместных действий в составах группировок войск на учения привлекаются воинские контингенты КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

За учениями лично наблюдает президент России Владимир Путин.