Отец российских детей рассказал, как их облили горящим маслом в Турции

В турецком поселке Кестель двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей. Отец детей рассказал «Звезде», что происходило в отеле в момент происшествия.

«Повар устраивал шоу какое-то рыбное, в рамках шоу подливали то ли масло, то ли жидкость для розжига, я не знаю, что именно. Мои дети были не около огня, они стояли суп себе наливали, были в трех метрах. Повара, видимо, очень много налили, пламя пошло в бутылку вместо того, чтобы ее выбросить, они сильнее нажали и огненная струя вылетела из бутылки... Жидкость горящая, которая попала на детей, ее и стали тушить», - рассказал россиянин.

Мужчина сам не видел происходящего, потому что в момент инцидента он находился в другом зале. Представители отеля отказались показать отцу записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщает РИА Новости, у одного мальчика обгорело 27% кожных покровов тела, у второго - 16%. По словам отца, его дети пострадали больше всех из присутствующих в зале во время шоу.

Из-за произошедшего семье прошлось пропустить свой вылет в Россию. По словам мужчины, если все будет хорошо, то семья сегодня вылетит на родину.