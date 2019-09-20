Умер один из задержанных пограничниками РФ северокорейских браконьеров

Один из раненых при нападении на российских пограничников северокорейских браконьеров скончался. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

По словам начальника дознания погрануправления ФСБ России по Приморскому краю Владимира Краснова, шестеро граждан Северной Кореи оказали сопротивление российским пограничникам, в результате чего получили ранения различной степени тяжести.

«Один из которых впоследствии скончался, к нашему сожалению», - цитирует Краснова RT.

Напомним, инцидент в Японском море произошел 17 сентября. Российские военные задержали два северокорейских судна, 11 мотоботов и 161 гражданина КНДР, которые занимались браконьерством в российских водах.

При задержании нарушители оказали вооруженное сопротивление, в результате чего четверо российских пограничников были ранены. Среди рыбаков тоже есть пострадавшие. Всем им оказали медицинскую помощь. В настоящее время все иностранцы находятся на борту своей техники в порту Находка.