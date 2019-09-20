Пограничники увезли якутских оленеводов за тысячу км от дома для проверки документов

Сотрудники пограничной службы на вертолете прибыли на оленеводческую базу под селом Юкагир и забрали мужчин без паспортов в отделение в селе Тикси.

Троих оленеводов увезли за тысячу километров от дома, оштрафовали на 500 рублей и отпустили без денег и документов. Две тысячи оленей остались без присмотра и разбрелись по тундре.

Оказалось, что самостоятельно добраться домой оленеводы не могут, поскольку между городами нет прямого сообщения. Дорога обойдется в 60 тысяч рублей. Мужчинам пришлось связаться с родными в Юкагире, чтобы они выслали им деньги.

© Дмитрий Полухин, "Комсомольская правда"

В настоящее время оленеводы находятся в Якутске, так как родственники вызвали деньги и приютили мужчин. С дальнейшими тратами на перелет пообещал помочь директор сельхозкооператива, на который они работают, пишет сайт «Комсомольской правды».

По сообщениям местных СМИ, при задержании сотрудники пограничной службы допустили множество нарушений, в том числе не предъявили удостоверений и без ведома оленеводов забрали у них телефоны.

Как пишет Sakhapress, 20 сентября оленеводы из села Юкагир встретились с главой Якутии Айсеном Николаевым. Он поручил провести отдельное совещание с пограничниками и полицейскими для того, чтобы таких случаев больше не происходило.