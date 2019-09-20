Аксенова переизбрали главой Крыма на второй срок
Депутаты второго созыва Госсовета Крыма переизбрали Сергея Аксенова на должность главы республики.
© Фото: glava.rk. gov.ru, Global Look Press
Депутаты Госсовета Крыма переизбрали Сергея Аксенова на пост главы республики сроком на 5 лет.
Как сообщает ТАСС, за кандидатуру 46-летнего Аксенова проголосовали все 74 депутата из голосовавших.
На должность главы региона выдвигались также руководитель крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов.
Сергей Аксенов уже принес присягу и вступил в должность главы Крыма. В соответствии с Конституцией, глава избран на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд.