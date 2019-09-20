В Минобороны ответили генералу США на слова о прорыве российских ПВО

В Минобороны РФ прокомментировали заявление главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригяна о том, что возможной целью удара Пентагона в случае войны станет Калининград.

«Калининградская область Российской Федерации надежна защищена от любых агрессивных "планов", разрабатываемых в Европе залетными американскими генералами», - заявили в военном ведомстве.

Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике, уточнили в Министерстве обороны.

«В полной мере это касается и "невидимых", только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей, американских истребителей 5-го поколения. Трепет и волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации истребителей F-35 турецкими же расчетами ЗРС С-400 небезосновательны», - добавили в ведомстве.

Таким образом, констатировали в Минобороны России, легкомыслие Джеффри Ли Харригяна и его наивная вера в превосходство каких-то «планов» покорения Калининграда должны обеспокоить прежде всего его непосредственных подчиненных.