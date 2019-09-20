Двоих сотрудников спецсвязи застрелили на вокзале в Брянске

На железнодорожном вокзале Брянск - Орловский застрелили двух сотрудников спецсвязи: дежурного и его помощника. Следователи возбудили уголовное дело после убийства, случившегося в ночь на 20 сентября.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ст. 162 ("Разбой"), ст. 30 и ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")», - сказано в сообщении СК России по региону.

Неизвестные совершили вооруженное нападение на пункт специальной связи и застрелили находившихся в это время на дежурстве двух сотрудников в расположенном неподалеку от станции офисе.

По данным следователей, целью атаки стали доставляемые спецсвязью деньги. Преступники пытались скрыть ограбление и подожгли служебное помещение. В настоящее время на месте работают сотрудники ведомства, устанавливая обстоятельства случившегося.