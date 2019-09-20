Устинова отпустили под подписку о невыезде

Генпрокуратура попросила отпустить актера из СИЗО в связи с поручительством и положительными характеристиками. В надзорном ведомстве считают, что Устинов не будет скрываться от суда и препятствовать рассмотрению его дела в апелляционной инстанции, сообщает RT.

Прокурор в ходе судебного заседания уточнил, что положительная характеристика на Устинова поступила от Росгвардии.

«Я не буду скрываться и мешать производству по моему делу», - пообещал, в свою очередь, во время слушания актер.