Путин рассказал о целях учений «Центр-2019»

Учения «Центр-2019» - это важный этап в подготовке вооруженных сил на случай непредвиденных ситуаций, в том числе связанных с терроризмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

«Военное сотрудничество идет своим чередом, и подразделения Киргизии принимают участие в учениях "Центр-2019". Это очень важный этап подготовки наших вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе и связанных с борьбой с терроризмом. Для стран ОДКБ это очень важно», - сказал президент.

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

Для отработки совместных действий в составах группировок войск на учение привлекаются воинские контингенты КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.