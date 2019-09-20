Опубликовано видео расстрела полицейских в московском метро

В Сети опубликовано видео расстрела сотрудников полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. Ролик был опубликован в паблике «112».

На кадрах видно, как старший лейтенант Максим Веялко и подполковник Алексей Лимонов проводят следственные действия. Они заставили старшего прапорщика Смирнова все выложить из карманов. В связке платочков находились деньги, которые прапорщик получил от нелегальных мигрантов.

После этого Смирнов выхватил табельный «ПМ» и выстрелил в Веялко, Лимонов попытался разоружить прапорщика, но он несколько раз выстрелил и в подполковника и попытался сбежать.

В результате происшествия Веялко погиб, за жизнь Лимонова, у которого сильная кровопотеря, продолжают бороться врачи.