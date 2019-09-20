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Россиянина освободили из 30-летнего рабства в Казахстане

Александра Арсентьева
12:16 20.09.2019
Он много работал на подворье, но денег ему не платили, плохо кормили, а также избивали.
Россиянина освободили из 30-летнего рабства в Казахстане
© Фото: Пресс-служба Департамента полиции Костанайской области

В Казахстане из трудового рабства освободили мужчину, который приехал на заработки из России еще в советское время. Сейчас полиция занимается определением его гражданства и оформлением документов.

Как заявила глава фонда «Дамыту» Нина Костюк, мужчина по имени Дмитрий еще во времена СССР попал в рабство в Кокчетавской области. Из документов у него есть только советский паспорт.

Миграционная служба Костанайской области для того, чтобы установить личность и гражданство мужчин направила запросы в российское посольство в Нур-Султане. После получения ответа, Дмитрий или вернется в Россию, или получит казахстанские документы, сообщает РИА Новости.

Казахстанский портал «Алау» провел беседу с Дмитрием, и рассказал о подробностях освобождения мужчины из трудового рабства. По словам Дмитрия, первые «хозяева» продали его другим людям. Он много работал на подворье, но денег ему не платили, плохо кормили, а также избивали. Мужчина не пытался сбежать, потому что некуда - родных и друзей поблизости у него нет, как и действительных документов.

Дмитрия спас человек, который приехал на заработки и живший поблизости. Узнав историю мужчины (они общались через забор, потому как Дмитрия не выпускали со двора), он собрал друзей и приехал на помощь. Мужчины отбили раба у «хозяев»  и отвезли его в Костанай, который граничит с Россией.

В фонде «Дамыту» рассказали, что Дмитрий уехал из дома в 1990 году, когда распался СССР, и оказался в Казахстане. У мужчины остались родственники в Нижегородской области, до сих пор он там прописан, поэтому он может претендовать на российское гражданство.

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