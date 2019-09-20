Стартовала активная фаза учений «Центр-2019»

Президент России Владимир Путин вместе с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым прибыл на полигон в Оренбургской области для наблюдения за активной фазой стратегических командно-штабных учений «Центр-2019».

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Перед началом активной фазы учений президент осмотрел выставку вооружений.

Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

Для отработки совместных действий в составах группировок войск на учения привлекаются воинские контингенты КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.