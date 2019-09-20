Лавров заявил о желании США рассорить РФ и Китай

Соединенные Штаты стремятся мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая с целью рассорить Москву и Пекин. Об этом написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике».

«Оказывают давление на страны, которые не играют по навязываемым им "правилам" и осмеливаются делать "неправильный" выбор в пользу сотрудничества с "противниками" Америки», - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

В своей статье, которая размещена на сайте МИД РФ, Лавров указал на то, что Вашингтон хочет подорвать многосторонние объединения и региональные интеграционные структуры, работающие не зависимо от влияния США.

Он также отметил, что подобная политика расшатывает мировой правовой фундамент, ведет к нарастанию нестабильности и подрывает доверие среди участников международной жизни.