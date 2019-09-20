Над «Зоной 51» закрыли воздушное пространство из-за штурма

Над секретной военной базой «Зона 51», которую намеревались штурмовать утром активисты, полностью закрыли воздушное пространство. Об этом сообщает издание BusinessInsider.

Полеты запрещены вертолетам, которые принадлежат СМИ, частным самолетам, дронам. А также полицейским и медицинским службам.

«Любые экстренные службы должны координировать свои воздушные передвижения с нами перед началом полета во избежание возможных задержек», - цитирует газета сообщение военных.

ВВС США порекомендовали американцам воздерживаться от приближения к базе. Также сообщается, что планировавшийся неподалеку от нее музыкальный фестиваль на открытом воздухе перенесут в Лас-Вегас.

Тем временем, американцы запустили в Сети прямую трансляцию штурма «Зоны 51».

Около двух миллионов пользователей Facebook намеревались 20 сентября взять штурмом военную базу США, так называемую «Зону 51», в штате Невада. Они уверены, что власти Штатов скрывают там пришельцев.