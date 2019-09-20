В Петербурге умерла оперная певица Ирина Богачева

В Санкт-Петербурге на 81-м году жизни скончалась оперная певица Ирина Богачева. Об этом говорится на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

О причинах смерти артистки не сообщается. Информация о прощании с Богачевой будет объявлена позже.

Ирина Богачева появилась на свет 2 марта 1939 года. В 1965 году она окончила Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова по классу сольного пения. В 1964 году дебютировала в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). В 1968-1969 годах Богачева стажировалась в театре «Ла Скала» в Милане. Артистка с сольными программами выступала за рубежом. Она выступала в театре «Ла Скала», Метрополитен-опере в Нью-Йорке, театре Ковент-Гарден в Лондоне, Опере Бастилии в столице Франции и многих других.

Богачева была удостоена звания народной артистки России, также она была лауреатом Ордена Дружбы, ордена «За заслуги перед Отечеством III степени», ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени».