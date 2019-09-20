Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Петербурге умерла оперная певица Ирина Богачева

Александра Арсентьева
11:40 20.09.2019
Она выступала в театре «Ла Скала», Метрополитен-опере в Нью-Йорке, театре «Ковент-Гарден» в Лондоне, Опере Бастилии в столице Франции и многих других.
В Петербурге умерла оперная певица Ирина Богачева
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

В Санкт-Петербурге на 81-м году жизни скончалась оперная певица Ирина Богачева. Об этом говорится на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

О причинах смерти артистки не сообщается. Информация о прощании с Богачевой будет объявлена позже.

Ирина Богачева появилась на свет 2 марта 1939 года. В 1965 году она окончила Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова по классу сольного пения. В 1964 году дебютировала в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). В 1968-1969 годах Богачева стажировалась в театре «Ла Скала» в Милане. Артистка с сольными программами выступала за рубежом. Она выступала в театре «Ла Скала», Метрополитен-опере в Нью-Йорке, театре Ковент-Гарден в Лондоне, Опере Бастилии в столице Франции и многих других.

Богачева была удостоена звания народной артистки России, также она была лауреатом Ордена Дружбы, ордена «За заслуги перед Отечеством III степени», ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.09.2019, 01:25
Лавров заявил о желании США рассорить РФ и Китай
Дата20.09.2019, 07:51
Морпехи отработали оборону побережья на Каспии: видео
Дата20.09.2019, 07:38
Лучший в истории результат: россиянки триумфально выступили на ЧМ по борьбе
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата20.09.2019, 05:00
Минобороны опубликовало яркие кадры применения ЗРК «Тор»
Дата19.09.2019, 09:52
СМИ: из России в Японию по ошибке вывезли останки почти 600 человек
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:30 В стране и мире
Устинова отпустили под подписку о невыезде
12:16 В стране и мире
Россиянина освободили из 30-летнего рабства в Казахстане
12:06 В стране и мире
Пограничники увезли якутских оленеводов за тысячу км от дома для проверки документов
11:58 В стране и мире
Над «Зоной 51» закрыли воздушное пространство из-за штурма
11:40 В стране и мире
В Петербурге умерла оперная певица Ирина Богачева
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Кадры попадания ракеты «Искандер-М» по цели в Казахстане: замедленная съемка
Видео
Момент удара ракеты ОТРК «Искандер-М» по «террористам» попал на видео
Видео
«Это был ад»: в Турции детей из Екатеринбурга облили горящим маслом
Видео
Раненый полицейский убегает от коллеги-стрелка в Москве: видео с камер
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой
Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.