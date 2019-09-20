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В генконсульстве рассказали о состоянии пострадавших в Турции детей из России

Василиса Морозова
11:28 20.09.2019
Дети из России серьезно пострадали во время кулинарного шоу в одном из отелей турецкого поселка Кестель.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Трое граждан России, в том числе двое детей, которые пострадали при фаер-шоу в одном из отелей в курортном поселке Кестель в Турции, чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

Одна пострадавшая уже выписана из больницы, а два несовершеннолетних мальчика останутся под наблюдением врачей еще на сутки.

Диппредставительство направило запрос правоохранителям для выяснения обстоятельств случившегося.

Как пишет РИА Новости, больницы Екатеринбурга готовы принять детей, получивших ожоги от пролитого на них горячего масла в турецком отеле. Как рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, врачи города ждут возвращения семьи на родину, чтобы оказать им 100-процентную медпомощь.

В региональном Минздраве сообщили, что при необходимости встретят пострадавших детей в аэропорту и доставят их в ожоговый центр.

Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей в турецком поселке Кестель. Во время ужина повар устроил фаер-шоу и допустил ошибку, в результате которой на людей полилось горящее масло, восемь человек пострадали.

У одного мальчика обгорело 27% кожных покровов тела, у второго – 16%. Семью пострадавших доставили в хорошую клинику и оплачивают им лечение.

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