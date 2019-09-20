Мосгорсуд получил представление Генпрокураторы о смягчении наказания Устинову

В Мосгорсуд поступило представление Генпрокуратуры, в котором содержится просьба о смягчении наказания актеру Павлу Устинову. Об этом сообщила пресс-секретарь суда.

При этом дата заседания, на котором будут решать этот вопрос, пока не назначена, пишет РИА Новости. А вот отпустят ли Устинова на свободу до рассмотрения апелляции, о чем также просили Генпрокуратура и защита, должно быть известно уже сегодня.

Напомним, Павла Устинова приговорили к 3,5 года колонии за применение насилия к росгвардейцу во время несанкционированной акции в Москве 3 августа.

19 сентября замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляцию в Мосгорсуд с предложением изменить приговор актеру Павлу Устинову на не связанный с лишением свободы.