Мосгорсуд получил представление Генпрокураторы о смягчении наказания Устинову
Дата заседания, на котором будет решаться вопрос о смягчении наказания актеру, пока не назначена.
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
В Мосгорсуд поступило представление Генпрокуратуры, в котором содержится просьба о смягчении наказания актеру Павлу Устинову. Об этом сообщила пресс-секретарь суда.
При этом дата заседания, на котором будут решать этот вопрос, пока не назначена, пишет РИА Новости. А вот отпустят ли Устинова на свободу до рассмотрения апелляции, о чем также просили Генпрокуратура и защита, должно быть известно уже сегодня.
Напомним, Павла Устинова приговорили к 3,5 года колонии за применение насилия к росгвардейцу во время несанкционированной акции в Москве 3 августа.
19 сентября замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляцию в Мосгорсуд с предложением изменить приговор актеру Павлу Устинову на не связанный с лишением свободы.