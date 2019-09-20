Военный эксперт назвал угрозы генерала США Калининграду «бабушкиными сказками»

У военных США есть план, который позволит преодолеть систему ПВО в Калининграде, заявил командующий ВВС Соединенных Штатов в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Заявление американского генерала прокомментировал начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России (2007-2009 годы) Сергей Хатылев.

«Раньше бабушки по вечерам читали вслух сказки, а теперь мы по утрам слышим и читаем про новые угрозы американских военных и политиков», - заявил Хатылев в эфире радио Sputnik.

По его словам, американцы стремятся выставить Россию и наши вооруженные силы «противником номер один» и все эти высказывания, как отметил Хатылев, делаются ради этого.

Он добавил, что за этим «информационным шумом» нужно видеть главное: Соединенные Штаты готовят массированное перевооружение своих ядерных сил. Из договора по РСМД американцы они вышли, на очереди договор о СНВ. Как заявил Хатылев, это говорит о том, что США приступят к ядерным испытаниям. По его мнению, это будут испытания нового оружия.

«Это реально запланированные ими действия. А одновременно они рассказывают "страшилки" - то про планы относительно Калининграда, то про другие города», - сказал военный эксперт.

Высокопоставленные военные и западные политики постоянно говорят о «российской угрозе». При этом в России многократно подчеркивали, что наша страна никогда не будет ни на кого нападать. Как заявил глава МИД России Сергея Лаврова, в НАТО знают об отсутствии у Москвы таких планов, однако просто пользуются поводом для размещения рядом с российскими границами больше войск и техники.