Глава Калининградской области ответил на заявление генерала США по плану прорыва ПВО

Глава Калининградской области Антон Алиханов ответил главнокомандующему ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригяну на его заявление о том, что у Соединенных Штатов есть план для прорыва российских ПВО в этом регионе.

Он сказал, что у многих людей, которые плохо знают историю, были планы в отношении России, но, как показала жизнь, помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, нужно изучить опыт предшественников.

«Желаю всем генералам США читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт», - подчеркнул РБК Алиханов.

Харригян возможной целью удара в случае войны назвал Калининград. Он сказал, что американцам придется пойти туда и уничтожить, например, интегрированную систему ПВО Калининграда. Также генерал отметил, что у США есть определенный план. В чем его суть Харригян не уточнил, но добавил, что для этого отрабатываются все необходимые маневры.