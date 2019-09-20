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СМИ: космонавту Маленченко отказали в повышении из-за жены-американки

Валентина Пескова
10:37 20.09.2019
Юрий Маленченко в 2003 году женился на уроженке России Екатерине Дмитриевой, которая имеет гражданство США.
© Видео: Роскосмос ТВ, YouTube © Фото: Роскосмос

Космонавта Юрия Маленченко не утвердили в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК), поскольку его женой является гражданка США.

По информации РИА Новости, кандидатуру Маленченко не согласовала служба безопасности Роскосмоса. Это решение мотивировали тем, что должность первого заместителя подразумевает допуск к конфиденциальной информации.  

«Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится - не утвержден», - цитирует агентство источник в ракетно-космической отрасли.

В настоящее время космонавт является советником руководителя ЦПК, то есть фактически выполняет функции его первого зама. Маленченко имеет большой опыт: он провел на орбите в общей сложности 827 суток.

В 2003 году Юрий Маленченко женился на гражданке США российского происхождения Екатерине Дмитриевой. Их свадьба стала первой в истории, которая прошла в космосе. Невеста находилась в ЦУПе в Хьюстоне (штат Техас), а ее жених - на борту МКС. Документ о вступлении в брак за Маленченко подписывал американский юрист.

С будущей супругой космонавт познакомился в Хьюстоне, где проходил тренировки. Екатерина эмигрировала в США из СССР с родителями, когда ей было четыре года.

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