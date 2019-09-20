Православные отмечают Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы

Православные верующие 20 сентября отмечают Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, в который необходимо ходить в церковь и молиться святым Анне и Иоакиму.

Считается, что вся история Нового Завета начинается с рождения Пречистой Девы. По преданию, Мария – вымоленный у Бога ребенок.

Согласно верованиям, родители Девы Марии, Анна и Иоаким, были зажиточными, но бездетными до преклонного возраста. Тогда считалось, что дети являются знаком Божьего благословения. Анне и Иоакиму запретили посещать храм из-за бездетности. Тогда Анне явился ангел и сообщил, что в ее семье появится ребенок. С ранних лет Марию отдали на воспитание в храм, как и обещали Господу.

В канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы также чтят память святого Луки, в этот день начинают есть лук нового урожая. Этот день является плохим для сватовства и заключения брака, поэтому следует дождаться дня праздника. Считается, что даже на пару секунд нельзя ставить на стол обувь, поскольку плохая примета сулит появление в доме самоубийцы.

Богородицу считают покровительницей домашнего очага и женского счастья, поэтому в ее Рождество можно играть свадьбы. Это является дополнительным оберегом для создания крепкого союза. В этом году праздник приходится на 21 сентября.

В Рождество Богородицы принято радоваться и благодарить Деву Марию за Иисуса. В этот день нужно обратиться к Пречистой Деве Марии с просьбой помочь с зачатием детей, она услышит и поможет.

В праздник нельзя ругаться с близкими, ругаться на детей, грубить и злоупотреблять алкоголем, а также тяжело работать. По традиции, 21 сентября наблюдают за погодой – если день стоит теплый, то и зима не будет суровой.