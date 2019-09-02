NASA показало мощный ураган «Дориан» над Багамами из космоса

Американскому космическому агентству (NASA) удалось сделать видеокадры разрушительного урагана «Дориан», который достиг Багамских островов. Съемки из космоса движущегося над Атлантикой в сторону Флориды урагана опубликованы на YouTube-канале агентства.

Сообщается, что скорость ветра, дующего в западном направлении, составляла почти 290 км/ч - это рекордная величина для когда-либо обрушивавшихся на этот район штормов. В связи с чем урагану была присвоена категория номер пять, соответствующая наивысшему уровню мощности.

Напомним, большинство населенных пунктов на Багамских островах затоплены, дома разрушены, а передвигаться по дорогам невозможно из-за рухнувших деревьев. Сейчас жители пострадавших территорий приходят в себя и покидают укрытия. Информации о жертвах пока нет.

По прогнозам специалистов, к вечеру 2 сентября шторм должен дойти до восточного побережья США. Там уже приведены в полную готовность соответствующие службы. Президент Дональд Трамп ранее объявил режим ЧС.