МЧС заявило о нарушениях норм безопасности в горевшем ТЦ в Грозном

Сразу семь нарушений норм пожарной безопасности были обнаружены в загоревшемся «Гранд-парк» в Грозном. Специалисты МЧС и прокуратуры выявили их во время проверки в апреле прошлого года.

Тогда же был выписан штраф за нарушение пожарной безопасности и заведено административное дело. Следующая проверка была назначена на 25 ноября 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Крупный пожар произошел в торговом центре «Гранд парк» вечером 19 сентября. Сначала загорелся магазин на первом этаже здания, затем пламя перебросилось на соседние помещения. В итоге все три этажа были охвачены огнем.

Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Все посетители и персонал были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Огнеборцам удалось оперативно потушить пожар.