Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании

Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.

Выяснилось, что один из патронов отлетел 30-летней женщине в живот.

Свидетели утверждают, что пиротехника была частью шоу коллектива на протяжении пяти-шести лет. Но в ночь на первое сентября одна из ракет пошла в нужном направлении, а вторая попала в артистку, пишет El Diario Montanes.

Когда приехали врачи, девушка была без сознания и вскоре умерла. По предварительной версии, причиной произошедшего стала бракованная пиротехника.