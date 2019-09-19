Жительница Омска перепутала смартфон с пистолетом во время селфи

Сотрудники полиции в Омске 18 сентября выехали на место происшествия, после того, как им поступило сообщение о полученных женщиной травмах головы из-за выстрела из травматического пистолета. ЧП произошло на улице Бородина.

Как выяснили правоохранители, 36-летняя женщина, в то время, когда ее сожитель вышел в другую комнату, взяла его травматический пистолет, чтобы сделать селфи с оружием. Жительница Омска направила дуло пистолета в сторону головы, но вместо экрана телефона нажала на спусковой крючок.

Полицейские после осмотра квартиры нашли и изъяли принадлежащие хозяину гладкоствольное оружие и травматический пистолет МП-79, а также самодельные нунчаки. По факту их изготовления УМВД России по Омской области возбудило уголовное дело по статье «Незаконное изготовление холодного оружия».