Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жительница Омска перепутала смартфон с пистолетом во время селфи

Валентина Пескова
09:12 19.09.2019
36-летняя женщина выстрелила себе в голову из травматического пистолета, когда хотела сделать селфи с оружием.
Жительница Омска перепутала смартфон с пистолетом во время селфи
© Фото: rawpixel.com, Pexels

Сотрудники полиции в Омске 18 сентября выехали на место происшествия, после того, как им поступило сообщение о полученных женщиной травмах головы из-за выстрела из травматического пистолета. ЧП произошло на улице Бородина.

Как выяснили правоохранители, 36-летняя женщина, в то время, когда ее сожитель вышел в другую комнату, взяла его травматический пистолет, чтобы сделать селфи с оружием. Жительница Омска направила дуло пистолета в сторону головы, но вместо экрана телефона нажала на спусковой крючок.

Полицейские после осмотра квартиры нашли и изъяли принадлежащие хозяину гладкоствольное оружие и травматический пистолет МП-79, а также самодельные нунчаки. По факту их изготовления УМВД России по Омской области  возбудило уголовное дело по статье «Незаконное изготовление холодного оружия».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.09.2019, 01:34
Россия обвинила Киев в срыве соглашения по Донбассу
Дата19.09.2019, 07:17
Танковый прорыв: завершена активная фаза учений «Щит Союза»
Дата15.09.2019, 16:29
Кокорина и Мамаева готовы взять в «Крылья советов»
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата18.09.2019, 04:10
Су-57 получит новейшую криптозащищенную систему связи
Дата19.09.2019, 09:52
СМИ: из России в Японию по ошибке вывезли останки почти 600 человек
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:31 В стране и мире
В челябинском детсаду воспитанникам на ужин предложили соль
10:29 В стране и мире
СМИ: врачи утвердили курс лечения Анастасии Заворотнюк
10:29 В стране и мире
В НАТО обеспокоены безопасным судоходством на «море Азимова»
10:08 Вопросы истории
В США рассказали о советском «супертанке», превосходящем современные танки НАТО
09:52 Вопросы истории
СМИ: из России в Японию по ошибке вывезли останки почти 600 человек
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы профессии, которые первыми перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Проломлен череп, вырван глаз и язык: эксперт считает, что группу Дятлова растерзали йети
Видео
Раненый полицейский убегает от коллеги-стрелка в Москве: видео с камер
Под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не отдавать ее в школу
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой
Видео
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.