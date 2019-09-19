«Положили на лопатки хваленый Patriot»: эксперт о провале ПВО Саудовской Аравии

Американские системы ПВО проигрывают российским, а провал Patriot в Саудовской Аравии не удивил Вашингтон, уверен военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

Как он рассказал в эфире радио Sputnik, госсекретарь США Майк Помпео на весь мир сделал бесплатную рекламу российским средствам ПВО.

«Я в восхищении: наш ВПК даже мечтать не мог о такой рекламе - ведь фактически Помпео на весь мир прорекламировал российские средства ПВО, в том числе наши замечательные С-300 и С-400», - подчеркнул эксперт.

Жилин, говоря об неэффективности американских систем противовоздушной обороны, призвал вспомнить Японию, когда КНДР делала пуски ракет, все заметили, куда они полетели. В Японии - «такой же американский металлолом», добавил специалист.

«Вся ситуация свидетельствует о том, что в конкурентной реальной борьбе наши средства ПВО положили на лопатки хваленый американский Patriot, который не выдерживает конкурентной борьбы», - сказал Жилин.

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео признал, что системы ПВО не всегда могут продемонстрировать нужный результат. Речь шла о том, что американские ЗРК Patriot не сумели отразить атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.