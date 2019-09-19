«Куда плывешь?»: жители Камчатки сняли бурого медведя посреди бурного моря

В Авачинской бухте на Камчатке жители сняли на видео бурого медведя, который плыл, предположительно, в сторону города Вилючинска.

Автор видео оказался удивлен, как косолапый отплыл так далеко, как будто собирался переплыть на тот берег. При этом, невозмутимый хищник продолжал плыть, несмотря на комментарии наблюдателей.

«Эй, мужик, куда поплыл, куда плывешь? Чего оглядываешься? Вода холодная, куда плывешь-то? Плывет куда-то. Посреди бухты. Куда поплыл-то? Вот дурачок», - восклицает автор ролика.

Как пишет ИА «Кам 24», запись велась с лодки. Косолапый мог былть с северной на южную сторону бухты, где и находится Вилючинск.