Директор Анастасии Заворотнюк сообщила о выходе актрисы из комы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова подтвердила информацию о том, что актриса, проходящая сейчас курс лечения в связи с тяжелой болезнью, вышла из комы. Данную информацию она сообщила изданию «МК».

Слова Потаповой газете передала одна из подруг актрисы.

«Директор Насти наконец ответила. Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем, шансы немаленькие», - сказала она.

Подруга Заворотнюк также объяснила позицию семьи актрисы, которая не дает официальных комментариев о состоянии ее здоровья.