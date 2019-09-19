Директор Анастасии Заворотнюк сообщила о выходе актрисы из комы
По словам Марины Потаповой, врачи заявили, что у артистки «появились шансы на выздоровление».
© Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова подтвердила информацию о том, что актриса, проходящая сейчас курс лечения в связи с тяжелой болезнью, вышла из комы. Данную информацию она сообщила изданию «МК».
Слова Потаповой газете передала одна из подруг актрисы.
«Директор Насти наконец ответила. Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем, шансы немаленькие», - сказала она.
Подруга Заворотнюк также объяснила позицию семьи актрисы, которая не дает официальных комментариев о состоянии ее здоровья.
«Их можно понять. Сейчас они боятся сглазить ситуацию», - добавила женщина.