Врачи борются за жизнь пострадавшего от коллеги полицейского в Москве

Столичные врачи борются за жизнь полицейского, который пострадал во время перестрелки у метро «Рязанский проспект», у мужчины ранения в шею и живот, большая кровопотеря.

Состояние 41-летнего полицейского оценивается как стабильно тяжелое.

Громкая история произошла накануне вечером. Полицейский расстрелял своих коллег после того, как его поймали на взятке. Один сотрудник погиб, еще один пострадал.

Сотрудник Отдела собственной безопасности остановил в метрополитене мигранта для проверки документов и отвел его в комнату полиции. Там он якобы и получил деньги от мужчины (две тысячи рублей). В этот момент его и попытались взять с поличным коллеги. Однако полицейский неожиданно достал табельное оружие и открыл огонь.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Подозреваемого задержали по горячим следам. По предварительным данным, задержанный мужчина ранее подозревался в получении взятки. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.