Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

В Раде призвали пойти на жертвы ради мира с Донбассом

Валентина Пескова
08:45 19.09.2019
Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев предложил свой способ разрешения конфликта в Донбассе.
В Раде призвали пойти на жертвы ради мира с Донбассом
© Фото: pressjfo.news, Facebook

Для того, чтобы конфликт в Донбассе разрешился, власти Украины должны чем-то пожертвовать. Об этом заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в эфире политического ток-шоу на телеканале NewsOne.

Гетманцев отметил, что правительство Украины не готово рассматривать изменения в конституцию Украины про особый статус Донбасса. Так как это, по его словам, приведет к федерализации Украины и ее фактическому распаду. Единственным решением конфликта, считает депутат, являются переговоры.

«Переговоры - это постоянно какие-то уступки. Чем-то должны жертвовать мы, а чем-то должна жертвовать та сторона. В этом вопросе должен быть компромисс», - заявил Гетманцев.

Отдельно депутат подчеркнул, что ситуацию в Донбассе можно урегулировать лишь дипломатией, и военного решения у этой проблемы нет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.09.2019, 01:34
Россия обвинила Киев в срыве соглашения по Донбассу
Дата19.09.2019, 07:17
Танковый прорыв: завершена активная фаза учений «Щит Союза»
Дата15.09.2019, 16:29
Кокорина и Мамаева готовы взять в «Крылья советов»
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата18.09.2019, 04:10
Су-57 получит новейшую криптозащищенную систему связи
Дата18.09.2019, 15:44
«Главликерводка» и «Главпиво»: уникальные фото исчезнувшего оазиса отдыха на ВДНХ
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
08:45 В стране и мире
В Раде призвали пойти на жертвы ради мира с Донбассом
01:34 В стране и мире
Видео
Россия обвинила Киев в срыве соглашения по Донбассу
22:14 В стране и мире
Видео
Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»
18:58 В стране и мире
Видео
В Кремле отреагировали на слухи об угрозе срыва саммита «нормандского формата»
05:17 В стране и мире
В МИД Украины раскрыли «формулу Зеленского» по Донбассу
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:05 В стране и мире
Видео
«Куда плывешь?»: жители Камчатки сняли бурого медведя посреди бурного моря
08:45 В стране и мире
В Раде призвали пойти на жертвы ради мира с Донбассом
08:41 В стране и мире
Видео
Душераздирающая схватка за детеныша антилопы с шакалами попала на видео
08:22 В стране и мире
Видео
Пассажир BMW сгорел в машине после ДТП с автобусом в Петергофе
08:13 В стране и мире
Видео
Не докладывают мяса: Роспотребнадзор изучил проблемы в школьных столовых
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы профессии, которые первыми перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Проломлен череп, вырван глаз и язык: эксперт считает, что группу Дятлова растерзали йети
Видео
Раненый полицейский убегает от коллеги-стрелка в Москве: видео с камер
Под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не отдавать ее в школу
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой
Видео
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.