В Раде призвали пойти на жертвы ради мира с Донбассом

Для того, чтобы конфликт в Донбассе разрешился, власти Украины должны чем-то пожертвовать. Об этом заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в эфире политического ток-шоу на телеканале NewsOne.

Гетманцев отметил, что правительство Украины не готово рассматривать изменения в конституцию Украины про особый статус Донбасса. Так как это, по его словам, приведет к федерализации Украины и ее фактическому распаду. Единственным решением конфликта, считает депутат, являются переговоры.

«Переговоры - это постоянно какие-то уступки. Чем-то должны жертвовать мы, а чем-то должна жертвовать та сторона. В этом вопросе должен быть компромисс», - заявил Гетманцев.

Отдельно депутат подчеркнул, что ситуацию в Донбассе можно урегулировать лишь дипломатией, и военного решения у этой проблемы нет.