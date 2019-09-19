Душераздирающая схватка за детеныша антилопы с шакалами попала на видео

Туристы сняли на видео страшное видео в южноафриканском национальном парке Крюгера, когда шакалы напали на новорожденного детеныша антилопы гну.

Хищники атаковали маленькую антилопу снова и снова, их мать пыталась отогнать их от своего детеныша. В пылу отпора она даже повалила несколько раз свое чадо, но шакалы не отступали. Волки искусывали новорожденного, нанося ему глубокие раны.

Душераздирающая сцена продолжалась несколько минут. Автор ролика Джейми Леттс написала, что они не смогли больше вынести это зрелище и решили уехать, поскольку никак не смогли бы помочь животному.

«Таковы законы выживания в дикой природе. Единственная утешительная мысль, что у шакалов тоже могут быть детеныши, которых нужно кормить», - добавила Леттс в комментариях.

Туристы покинули место трагедии и дальнейшая судьба детеныша им оказалась неизвестна.