Пассажир BMW сгорел в машине после ДТП с автобусом в Петергофе

В Петродворцовом районе Петербурга человек сгорел заживо в аварии с участием BMW и автобуса. Как пишет «Фонтанка», страшное ДТП произошло в ночь на 19 сентября.

Трагедия случилась около 01:15 на Санкт-Петербургском проспекте, 119, у пересечения с Парковой улицей. Как отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу, водитель 1984 г.р. за рулем иномарки выехал на полосу встречного движения, где влетел в автобус «Волгобус».

После столкновения автомобиль BMW загорелся, в результате чего погиб пассажир, оставшийся в горящей машине. Его пол и возраст не сообщается. Водитель успел выбраться наружу. Мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

На месте аварии работают представители ГУ МЧС и ГИБДД. Полиция выясняет личность погибшего пассажира, а также обстоятельства аварии.