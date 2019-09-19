Не докладывают мяса: Роспотребнадзор изучил проблемы в школьных столовых

Детям не докладывают мясо, а меню не соответствует возрасту ребенка. Роспотребнадзор опубликовал исследование, в котором подробно изучил проблемы в школьных столовых. Ученые проверили качество, состав блюд и меню в пятистах учебных заведениях трех федеральных округов.

Специалисты пришли к выводу, что больше чем в половине случаев нормативы нарушены. Содержимое каждой четвертой тарелки весило меньше положенной нормы аж до четверти. Чаще всего детей обделяли мясом и фруктами.

А вот рафинированных жиров и углеводов клали с избытком. Как отмечают специалисты, это является прямым путем к ожирению, сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Много вопросов возникло у экспертов к организации питания - из-за поиска дешевых продуктов часто меняются поставщики, а это снижает качество. В Роспотребнадзоре считают, что исследование поможет усовершенствовать школьную систему общепита.