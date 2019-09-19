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В России предложили изменить правила прижизненного донорства

Василиса Морозова
07:52 19.09.2019
Правозащитники предложили изменить правила изъятия органов у живых доноров, так как из-за законодательных норм жена или муж не могут спасти друг друга.
В России предложили изменить правила прижизненного донорства
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress

Изменить правила прижизненного донорства органов предложил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

Предполагается, что прижизненными донорами органов (кроме костного мозга) могут стать не только кровные родственники, согласно существующему законодательству, но и фактические члены семьи, например, супруг или приемный родитель.

Как пишет RT, в документе говорится, что согласие на донорство должно быть дано только на добровольной основе и при совместимости донора и реципиента по медпоказателям.

«Хотя супруг для другого супруга не является лицом, имеющим генетическую связь, однако представляет собой человека, которому он посвящает жизнь...», - уверен Аманлиев.

По его словам, приемные родители относятся у усыновленным детям, как к родным, поэтому хотят всеми силами сохранить и спасти жизнь своему близкому человеку. Если инициативу поддержат, то у многих пациентов появится возможность своевременно получить помощь.

Правозащитники предложили депутатам Госдумы внести изменения в закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Инициатива была направлена председателю российского парламента Вячеславу Володину.

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