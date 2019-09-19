На Алтае в ДТП с Subaru и автобусом погибли два человека

Автомобиль Subaru Legacy выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Shenlong SLK на Алтае.

ДТП произошло 19 сентября около 4 часов утра, когда водитель легкового автомобиля двигался со стороны Рубцовска в сторону Барнаула, на 183 км автодороги «Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан» Шипуновского района.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, в результате инцидента водитель Subaru Legacy 1973 года рождения и его пассажир-женщина доставлены в больницу с телесными повреждениями. Еще два пассажира-мужчины 1974 и 1989 годов рождения скончались на месте до приезда скорой.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.