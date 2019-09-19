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Минздрав назвал безопасную суточную дозу алкоголя

Василиса Морозова
07:31 19.09.2019
Безопасной признана порция составила порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Минздрав назвал безопасную суточную дозу алкоголя
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress

В Министерстве здравоохранения России рассказали, какая ежедневная доза алкоголя может считаться безопасной для здоровья.

Эксперты ведомства подготовили соответствующие рекомендации, пишет РИА Новости.

Стандартной дозой специалисты признали 10 граммов чистого алкоголя. Количество стандартных порций в одинаковом объеме различных спиртных напитков будет отличаться, пишет РИА Новости.

«Пределами такого употребления считаются: для женщин — не более двух стандартных порций в день, для мужчин — не более трех стандартных порций в день», - указывают эксперты.

Таким образом, в день специалисты советуют выпивать не более 100 мл вина крепостью 12% и 300 мл пива крепостью 4,5%. Для женщин безопасной будет доза в 200 мл вина и 600 мл пива, а для мужчин – 300 мл вина и 900 мл пива.

Однако в Минздраве подчеркнули, что на неделе необходимо устраивать не менее два «трезвых дня», чтобы выпитые накануне алкогольные напитки не нанесли серьезного вреда для здоровья.

«Употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», - заключили эксперты.

Кроме того, специалисты обратили внимание, что спиртное нельзя употреблять во время беременности и при управлении транспортными средствами.

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