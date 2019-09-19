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Военные эксперты назвали «культурным геноцидом» отношение США к Пальмире

Василиса Морозова
06:58 19.09.2019
Запад, выступающий за сохранение культурного наследия, не проявляет к этому практически никакого внимания, уверены политологи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Культурный геноцид» - так российские политологи и военные экперты назвали отношение Вашингтона к древней Пальмире. США уже много месяцев блокируют международную финансовую помощь на восстановление сирийского города.

Российская делегация прибыла в Пальмиру накануне, где масштаб нанесенных боевиками разрушений оценили и с земли, и с воздуха. К жемчужине сирийской пустыни гости из России добирались на вертолетах. Затем уже пешком отправились на экскурсию среди древних артефактов.

Как уверен российский политолог Сергей Михеев, реальные шаги в деле восстановления разрушенных террористами античных памятников Пальмиры делают только Сирия и Россия, а западные страны занимаются лишь риторикой.

«Сирийским властям вместе с Россией приходится в одиночку заниматься восстановлением и Пальмиры, и многих других памятников, которые варвары современности разрушили в САР», - подчеркнул он.

На территории Пальмиры в настоящее время безопасно. Теророристов два года назад выбила сирийская армия, затем взрывчатку и мины зачистили российские саперы. Однако возрождение Пальмиры продвигается медленно. Международное сообщество не проявляет интереса к восстановлению мирового культурного наследия.

«Поднимают шум по поводу политического режима в Сирии, но по отношению к наследию ЮНЕСКО, к этой исторической жемчужине - никаких реальных дел», - пояснил политолог.

Эксперты и политологи уверены, что взорванные боевиками памятники древнего города необходимо восстановить, чтобы в памяти будущих поколений сохранялся довоенный образ Пальмиры.

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